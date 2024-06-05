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ニューエラ　ニューヨークヤンキース
商品番号 Q47422227984
商品名

ニューエラ　ニューヨークヤンキース
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,774 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューヨークヤンキースの定番のキャップになります。1938年のサイドパッチで後ろにバッターマンロゴのついていない希少なキャップになります。一度着用してます。HOMEGAMEの抽選で購入しました。サイズ78/358.7センチになります
http://narcologia.ru/goods/manufacture572441.html
http://narcologia.ru/goods/approximate170120.html
http://narcologia.ru/goods/rouge652410.html
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