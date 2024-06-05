ニューエラ　ニューヨークヤンキース

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商品詳細
ニューヨークヤンキースの定番のキャップになります。1938年のサイドパッチで後ろにバッターマンロゴのついていない希少なキャップになります。一度着用してます。HOMEGAMEの抽選で購入しました。サイズ78/358.7センチになります
http://narcologia.ru/goods/manufacture572441.html
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