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- MOGNO6 Tシャツ placeworkshop 内田洋一郎 逃げ恥 新品Ｌ
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商品詳細
placeworkshopのオンラインショップで即完した 逃げるが恥だが役に立つ モチーフのTシャツです。新品Lサイズ しわあり。フロントは新垣結衣さんが演じた森山みくりのイニシャル、バックはドラマ９話のみくりのセリフです。コロナ禍で再放送時に突然発売され、タグは内田さんの手書きです。バックプリントのAがアナーキーだったり、フォントのバランス、ネタも意外なところが最高です。宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/navigate808130.html
http://narcologia.ru/goods/ordering240379.html
http://narcologia.ru/goods/procurement156833.html
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