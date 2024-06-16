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ルイヴィトン モノグラム ポルト ビエ・6カルト クレディ
商品番号 P90221352549
商品名

ルイヴィトン モノグラム ポルト ビエ・6カルト クレディ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 3,699 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。☆即購入OKです。セカンドストリートで購入し、札とカード入れとしてしばらく使ったのですがあまり自分のスタイルとはマッチせず、その後家で保管したままでした。※経年劣化で、お札入れの内側に若干の剥がれや小さなひび(5枚目写真)、カード入れ中央に何かのシミ等ございますが(6枚目写真)、外側とカード入れ部分はかなり良い状態だと思います。※自宅保管になりますので、神経質な方のご購入はお控え下さい。【LOUISVUITTON】ルイヴィトンモノグラムポルトビエ・6カルトクレディコンパクトなデザインでバッグやポケットにスマートに収まるキャッシュレスな時代にマッチした、必要最小限のカードとお札が程良く入る二つ折り財布です。【商品詳細】型番：M60929シリアルナンバー：CA0959ブランド：LOUISVUITTONルイヴィトン素材、カラー：モノグラムPVC、ブラウン系サイズ：10×10×1.5cm仕様：札入れ×1、カード入れ×6、ポケット×2#モノグラム#札入れ#カード入れ財布形···二つ折りカラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/Taipei135171.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford376173.html
http://narcologia.ru/goods/plaque558207.html
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