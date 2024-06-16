【新品】59FIFTY HISTORIC CAMPS ロサンゼルス ドジャース

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ワールドシリーズチャンピオンを記念した年のパッチをレイアウトしたシリーズ、サイドからリアにかけて筆記スタイルで”WorldSiriaseChampion”の文字を刺繍。優勝回数の取り外し可能なピンバッチ付き。公式シリアルナンバー付き。すぐに対応しますが、他サイトでも出品中で、一点物につき行き違いを防ぐため、お手数ですが購入前にコメントで確認をお願いします。濡れを防ぐ為、袋に入れてから梱包します。現在、公式の新品で同サイズの数がかなり少ない状況で簡単には手に入り辛くなっている商品のため、レアになります。値段で迷ったなら購入する事をオススメ致します。と言っても、他のネットショップより大分お安くしております。※匿名配送をご希望でしたらコメント欄にてお知らせ下さい。商品一覧はコチラから。#プロ太郎ストアサイズ…73/8（58.7cm）カラー…ロイヤル素材…ポリエステル