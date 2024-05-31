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【美品 コラボ XL】シュプリーム ラルフステッドマン ボックスロゴ Tシャツ
商品番号 N79673360743
商品名

【美品 コラボ XL】シュプリーム ラルフステッドマン ボックスロゴ Tシャツ
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 4,945 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◯はじめにご覧頂き、ありがとうごさいます。お手数ですが、コメント、ご購入の前に必ずプロフィール欄をご覧下さい。80’s・90’sのビンテージ古着からスポーツ系のシャツやスウェットを中心に、アメカジ からモードとジャンル問わず幅広く出品しております。お気に入りの一枚を探してみて下さいね！#古着屋＊SCARERS＊●出品している商品は全て1点モノになりますので、売り切れる前に、お早めにご購入願いたく思います。◯商品情報・ブランド:シュプリームSUPREME・色柄:ホワイト白レッド赤・サイズ表記:XL・素材:コットン綿100%・状態:美品(スニーカーダンクタグ、supremeタグ付き)◯サイズ詳細（cm）平置き採寸・肩幅57・身幅64・袖丈25・着丈78※素人採寸のため、多少の誤差はご容赦下さい。◯商品説明シュプリームのコラボTシャツです。美品です。アメリカ製madeinusa。イギリスの風刺画家ラルフステッドマン限定コラボ。両面プリントボックスロゴ。人気のXLサイズ。即完売の一着です。ステューシーやアベイシングエイプ、CEなどお好きな方にオススメです。●値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前にお気軽にお尋ね下さい。●複数購入・リピーターの方は更にお値引き致しますので、フォロー頂けると嬉しいです。◯発送入金確認後、即日〜1日以内に匿名配送。◯最後に他にも人気ブランドの古着を多数出品しています。皆様に、古着の面白さを知って頂けたら幸いです。ナイキ・チャンピオン・ノースフェイス・カーハート・ステューシー・アディダス#古着屋＊SCARERS＊22070034N
http://narcologia.ru/goods/unusable706374.html
http://narcologia.ru/goods/encourage405372.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle904325.html
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