スペルガ/SUPERGA モレスキン ボリュームソールスニーカー サイズ42

スペルガのボリュームソールスニーカーです。モールスキンを使用したモデルで、程よいアイボリーで色々なコーデに合わせやすいです。中古品にご理解のある方の購入を希望します。定価：14,300円-----------ARTIFACTBYSUPERGAは、SUPERGAの100年以上の歴史を持つ靴作りへのオマージュとして生まれ、通常のコレクションとは一線を画す限定カテゴリー。70年代のワークウェアよりイメージしたデザインにボリューム感のあるソールがマッチしており、モールスキンの上品さが際立つモデル。使用されているモールスキンは岡山県の児島で職人によって織られた上質な生地となっており、足当たりも柔らかく、履き心地も優れたヴィンテージ感漂うワークスタイルの1足。



SUPERGA（スペルガ）の「2432-W MOLESKIN 1A8113HW（スニーカー）」 - WEAR



2433-W MOLESKIN 1A8113GW



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