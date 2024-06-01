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スペルガ/SUPERGA モレスキン ボリュームソールスニーカー サイズ42
商品番号 F22848974694
商品名

スペルガ/SUPERGA モレスキン ボリュームソールスニーカー サイズ42
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スペルガのボリュームソールスニーカーです。モールスキンを使用したモデルで、程よいアイボリーで色々なコーデに合わせやすいです。中古品にご理解のある方の購入を希望します。定価：14,300円-----------ARTIFACTBYSUPERGAは、SUPERGAの100年以上の歴史を持つ靴作りへのオマージュとして生まれ、通常のコレクションとは一線を画す限定カテゴリー。70年代のワークウェアよりイメージしたデザインにボリューム感のあるソールがマッチしており、モールスキンの上品さが際立つモデル。使用されているモールスキンは岡山県の児島で職人によって織られた上質な生地となっており、足当たりも柔らかく、履き心地も優れたヴィンテージ感漂うワークスタイルの1足。
http://narcologia.ru/goods/voiceless503259.html
http://narcologia.ru/goods/slide196887.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit861286.html

スペルガ/SUPERGA モレスキン ボリュームソールスニーカー サイズ42
SUPERGA（スペルガ）の「2432-W MOLESKIN 1A8113HW（スニーカー）」 - WEAR

スペルガ/SUPERGA モレスキン ボリュームソールスニーカー サイズ42
2433-W MOLESKIN　1A8113GW

スペルガ/SUPERGA モレスキン ボリュームソールスニーカー サイズ42
2433-W MOLESKIN　1A8113GW

スペルガ/SUPERGA モレスキン ボリュームソールスニーカー サイズ42
SUPERGA（スペルガ）の「2432-W MOLESKIN 1A8113HW（スニーカー）」 - WEAR

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SUPERGA（スペルガ）ARTIFACT BY SUPERGA アーティファクト バイ スペルガ ローカット スニーカー【NAVY-OFF】国内正規品

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SUPERGA（スペルガ）ARTIFACT BY SUPERGA アーティファクト バイ スペルガ ローカット スニーカー【SAND-OFF】国内正規品

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スペルガ/SUPERGA モレスキン ボリュームソールスニーカー サイズ42
2433-W MOLESKIN_Triple Black_A0V – SUPERGA OFFICIAL ONLINESHOP

スペルガ/SUPERGA モレスキン ボリュームソールスニーカー サイズ42
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