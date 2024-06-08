シュプリーム コーディロイ カモフラ柄 ボックスロゴ Supreme

☆コーデュロイ生地で、黒×ネイビーのカモフラージュ柄です☆2回着用です。☆キャップが増え過ぎて被る機会が少ない為出品しました☆綺麗に保管していました。☆カラー：ネイビー×黒のカモフラージュ☆コーデュロイ☆喫煙者ではありません。ペットもいません☆キズ等を気にされる方、細かいこだわりのある方は、ご購入をご遠慮ください☆返品やクレームはご遠慮ください#シュプリーム#キャップ#メンズ#野球帽#ハット#Supreme#帽子#ボックスロゴ#カモフラージュ#迷彩#コーデュロイ



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