07 PINK FLOYD THE WALL TEE ビンテージ半袖Tシャツ.

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【PINKFLOYD(ピンク・フロイド)】1969年にデヴィッド・ギルモアらを中心に結成されプログレッシブ・ロックの先駆者としても知られ、同ジャンルにおける五大バンドの一つとされているロック界のレジェンド的バンド70年のAtomHeartMother(原子心母)や、73年のTheDarkSideoftheMoon(狂気)など、名作と言われるアルバムも数多い【THEWALL】ザ・ウォールは79年に発表したロックオペラのコンセプトアルバム世界で最も売れた2枚組アルバムとしても有名な名作背タグが欠損しております為安価でご提供ですが、相場非常に高額なアイテムとなります状態:ヴィンテージカラー:ブラックサイズ:表記なし着丈:75.5cm身幅:62.5cm肩幅:51.5cm袖丈:23.5cm素材:コットン100%製造国:-付属:写真のものが全て品番:-備考:ビンテージアイテムの為使用感やダメージなどあり/背タグ欠損#pinkfloyd#thewho#rock#progressive#kingcrimson#yes#moodyblues#genesis#bandtee#vintage#ピンクフロイド#ザフー#キングクリムゾン#イエス#ムーディーブルース#ジェネシス#プログレッシブ#バンド#ロック#バンティー#ヴィンテージ#ビンテージ#Tシャツ#カットソー