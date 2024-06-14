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off-whiteベルト
商品番号 H55241340732
商品名

off-whiteベルト
ブランド名 オフホワイト
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

阪急メンズ大阪にて購入。長さ:約200cm/ベルト幅約2.5cm使用しなくなったので出品いたしました。お気軽にコメントよろしくお願いします。
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