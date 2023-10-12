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37/ Stephen  Walters for District UA
商品番号 O25636252458
商品名

37/ Stephen  Walters for District UA
ブランド名 タイユアタイ
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(プロフィールご一読下さい)(インポートネクタイ多数出品中です)StephenWaltersforDistrictUNITEDARROWSネクタイです。タグ等付属無しですが、新品未使用です。シルク素材で、ガングラブチェック風のネクタイです。◾ブランド◾StephenWaltersforDistrictUNITEDARROWS(ステファン・ウォルターズ×ディストリクトユナイテッドアローズ)◾素材◾シルク　100%◾色◾ガングラブチェック風◾サイズ◾素人採寸の為誤差はご了承下さい。・全長:約148cm・大剣部分:8.5cm◾状態◾・タグ等付属無しですが、新品未使用です。・丸めて保管しておりました。多少のシワはご了承下さい。・素人保管の為、神経質な方はお控え下さいませ。◾発送◾ネコポスにて発送します。輸送時のシワ等はご了承下さい。◾StephenWalters◾英国で9代続く世界屈指のシルク織物メーカー、StephenWalters\u0026SonsLtd.,（スティーブンウォルターズ＆サンズ社）は、1720年、ロンドン市内のSpitalfieldsで設立されました。今に至る約300年という長い歴史を通し、様々なタイプのシルクを織り続け事業を拡張していきました。20世紀中頃からは、主にネクタイSilk生地を中心に、国際的なブランドに多様な生地を供給しています。#NICKY　#ニッキー　#FIORIO　#フィオリオ#FrancescoMarino#フランチェスコ・マリーノ#DRAKES　#ドレイクス#FrancoBassi　#フランコバッシ#STEFANOBIGI　#ステファノビジ#TIEYOURTIE　#タイユアタイ#kiton　#キートン#Charvet#シャルべ#BEAMSf#ビームスエフ#STRASBURGO　#ストラスブルゴ#EDIFICE　#エディフィス#ErricoFormicola#エッリコフォルミコラ#CARUSO#カルーゾ#SOVEREIGN#THESOVEREIGNHOUSE#ソブリン#SalvatorePiccolo#サルバトーレピッコロ
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit243286.html
http://narcologia.ru/goods/stair321500.html
http://narcologia.ru/goods/preference287438.html
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