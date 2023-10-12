37/ Stephen  Walters for District UA

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(プロフィールご一読下さい)(インポートネクタイ多数出品中です)StephenWaltersforDistrictUNITEDARROWSネクタイです。タグ等付属無しですが、新品未使用です。シルク素材で、ガングラブチェック風のネクタイです。◾ブランド◾StephenWaltersforDistrictUNITEDARROWS(ステファン・ウォルターズ×ディストリクトユナイテッドアローズ)◾素材◾シルク 100%◾色◾ガングラブチェック風◾サイズ◾素人採寸の為誤差はご了承下さい。・全長:約148cm・大剣部分:8.5cm◾状態◾・タグ等付属無しですが、新品未使用です。・丸めて保管しておりました。多少のシワはご了承下さい。・素人保管の為、神経質な方はお控え下さいませ。◾発送◾ネコポスにて発送します。輸送時のシワ等はご了承下さい。◾StephenWalters◾英国で9代続く世界屈指のシルク織物メーカー、StephenWalters\u0026SonsLtd.,（スティーブンウォルターズ＆サンズ社）は、1720年、ロンドン市内のSpitalfieldsで設立されました。今に至る約300年という長い歴史を通し、様々なタイプのシルクを織り続け事業を拡張していきました。20世紀中頃からは、主にネクタイSilk生地を中心に、国際的なブランドに多様な生地を供給しています。#NICKY #ニッキー #FIORIO #フィオリオ#FrancescoMarino#フランチェスコ・マリーノ#DRAKES #ドレイクス#FrancoBassi #フランコバッシ#STEFANOBIGI #ステファノビジ#TIEYOURTIE #タイユアタイ#kiton #キートン#Charvet#シャルべ#BEAMSf#ビームスエフ#STRASBURGO #ストラスブルゴ#EDIFICE #エディフィス#ErricoFormicola#エッリコフォルミコラ#CARUSO#カルーゾ#SOVEREIGN#THESOVEREIGNHOUSE#ソブリン#SalvatorePiccolo#サルバトーレピッコロ