美品 Dominique france ドミニクフランス スリースター

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一点限りのお品となっております❗️写真だけでは伝えきれない魅力があり、ユーズド品の為同じ状態のものはございません！是非手に取ってみてください^^他のアイテムはこちらでチェック❗️#LEONE_バッグ●アイテム●ドミニクフランスThreeStarsシルク100%Soie￼ストライプロゴブラックレッド●業者専用のブランドオークションにて購入しましたので正規品ですので安心してご購入ください！●商品説明●長さ42cm大剣幅8cm小剣幅5.5cm付属品:なし-色-ブラックレッド※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。●状態●全体的に綺麗な状態となっております！【メンテナンス内容】クリーニング済USED品ですのでご理解出来る方のみご購入ください！●配送●同梱の場合コメント頂ければ送料分お値引き致します！簡易包装にて1～2日程度で発送いたします！※遅れる場合は前もって連絡させていただきます！宅配中の破損などはこちらでは対応できかねます。