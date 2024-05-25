MOTLEY CRUE(モトリークルー) 1987-88 ツアーTシャツ　L

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00年代



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柄・デザイン...プリント（ロゴ)カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...クルーネックヴィンテージ、1987年から1988年のモトリークルーのツアーTシャツです。サイズはLです。日本のライブ会場にて購入したものです。購入後、保管状態でした。出品にあたり洗濯をしました。よろしくお願いいたします。●サイズ：タグ表記Lサイズ肩幅43cm身幅47cm着丈73cm素人の平置き採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：コットン100%ヴィンテージ品ですので、ご理解の上よろしくお願いいたします。