モンクレール　MONCLER

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以前、モンクレール仙台店で購入したものです。☆色：ブラック☆定価：42,900円☆ワンサイズ(ベルト調節可能）※付属品は付きませんのでご了承下さい。ほとんど使っていませんが、クリーニング済みなので安心してください。