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オーダーメイドで作った長財布です！
商品番号 E17982675579
商品名

オーダーメイドで作った長財布です！
ブランド名 Evital
特別価格 税込 9,758 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地柄・デザイン···その他カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革定価¥55000オーダーメイドで作りました！スタッズはオールブラックです！少しブラックが剥げていますのでご理解ある方のみ宜しくお願い致します。
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