オーダーメイドで作った長財布です！

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商品詳細
柄・デザイン···無地柄・デザイン···その他カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革定価¥55000オーダーメイドで作りました！スタッズはオールブラックです！少しブラックが剥げていますのでご理解ある方のみ宜しくお願い致します。
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