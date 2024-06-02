藤井風　MO-EH-YO燃えよロングスリーブTシャツWHITE　Lサイズ

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MO-EH-YOlongsleeveT-shirts白 Lサイズ一度自宅で着用しました。その後クローゼットにて保管。着丈74袖丈61身幅67肩幅70※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。よろしくお願い致します。カラー...ホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック季節感...春、夏、秋、冬