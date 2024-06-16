新郎用　蝶ネクタイ　ポケットチーフ　トリートドレッシング

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商品詳細
THETREATDRESSINGADDITION（表参道）にて新品購入した新郎用蝶ネクタイ＋ポケットチーフです。パレスホテル東京での披露宴で使用し、自宅保管しておりました。①蝶ネクタイブランド…Fiorioカラー···ブラック素材…シルク定価 15.400円②ポケットチーフザ・トリート・ドレッシング オリジナルライン Leafforgroomのものです。カラー…ホワイト素材…シルク定価 4.950円購入時の金額２つ合わせて20.350円#トリートドレッシング#THETREATDRESSING#Fiorio#新郎#蝶ネクタイ#ポケットチーフ#結婚式柄・デザイン···無地カラー···ブラック
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