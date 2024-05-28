team NACS チームナックス 戸次重幸 アクスタ DVD 缶バッジ ...

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商品詳細
チームナックス戸次重幸さんのアクリルスタンド2体とソロプロジェクトONEのDVDと缶バッジのセットです。アクリルスタンドは2体とも袋から出して飾っていました。袋は出した際に破れてしまった為アクスタ本体と厚紙のみとなっています。DVDは数回再生しました。缶バッジは2022年のファンミのガチャガチャで出したものとなっています。全て素人保管となっていますので初期傷など気にされる方は購入をお控え下さい。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/rebellion570978.html
http://narcologia.ru/goods/passivity726283.html
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