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- 06M659◯ DADA 新品タグ付き ゲームシャツ ビッグサイズ ストリート
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商品詳細
↓⭐︎Check⭐︎↓↓⭐︎Check⭐︎↓#sunflower_house#sunflower_トップス◯お値引き希望の方◯お値引きはフォロー必須でお願いします。大幅なお値引きはできませんが、出来る限り対応いたします！詳しくはプロフィールをご確認ください！◯お願い事項です。・着用回数きかれましてもお答えできません。・別カット、着画対応できません。・専用、取り置きなど対応できません。・大幅な値下げ交渉は対応できません。○商品内容サイズ表記：XXXL肩幅:約68cm袖丈:約30.5cm身幅:約73.5cm着丈:約85cm※全て平置き採寸カラー：ネイビー系素材：写真でご確認ください。○備考・購入前にプロフィールご確認ください。・商品は一部を除き中古です。・コンディション表記は主観で記載しています。・検品は行っておりますが、あくまで人間の目での検品になりますので、汚れやダメージの見落とし等ある可能性も御座います。予めご了承くださいませ。・サイズ測定は素人採寸になります。・運営規約に違反することは対応できません。袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/composite449954.html
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