AIME LEON DORE newera ヤンキース キャップ

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商品詳細
aimeleondoreのニューエラキャップになります。2個セットの販売になります。aimeleondoreとニューエラのコラボも色々ありますが、やはりネイビーヤンキースが正解かと。サイドのロゴも間違いないです。通常のヤンキースロゴと、ステッチロゴ。サイズが通常のが、73/8ステッチが、71/2内側に薄い汚れがありますが、全体的に綺麗な状態だと思います。シールはすべて剥がしております。バラ売りはしませんので、セットでよろしくお願い致します。
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