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AIME LEON DORE newera ヤンキース キャップ
商品番号 Y72392913928
商品名

AIME LEON DORE newera ヤンキース キャップ
ブランド名 エイムレオンドレ
特別価格 税込 5,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

aimeleondoreのニューエラキャップになります。2個セットの販売になります。aimeleondoreとニューエラのコラボも色々ありますが、やはりネイビーヤンキースが正解かと。サイドのロゴも間違いないです。通常のヤンキースロゴと、ステッチロゴ。サイズが通常のが、73/8ステッチが、71/2内側に薄い汚れがありますが、全体的に綺麗な状態だと思います。シールはすべて剥がしております。バラ売りはしませんので、セットでよろしくお願い致します。
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