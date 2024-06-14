最新ガチ構築！デカヌチャンex サーナイトex リファインキルリア搭載 ...

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商品詳細
#ネコノテ構築済みデッキ ←要チェック！神経質な方はご遠慮ください。また、カードが1部画像と違う可能性がございます。(例:博士の研究マグノリア→博士の研究ナナカマド)さらに、+500円で公式のデッキシールドに入れることも可能です。別出品にて在庫一覧を掲載中ですのでそちらをご確認いただき、購入前にコメントにてお申し付けくださいませ。デッキ内容カヌチャン3ナカヌチャン1デカヌチャン3ラルトス4キルリア4サーナイト2サーナイトex1ミミッキュ2マナフィ1レベルボール4霧の水晶4ふしぎなアメ4すごいつりざお2ともだちてちょう1アクロマの実験4ボスの指令2博士の研究4ナンジャモ1ジニア2モミ1ダブルターボエネルギー3基本超エネルギー7種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)
http://narcologia.ru/goods/contemplate206177.html
http://narcologia.ru/goods/slide635187.html
http://narcologia.ru/goods/preference802138.html
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