ルイ・ヴィトン 長財布 ポルトフォイユ・ロンジッペ ダミエ・ジェアン 黒

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即購入OKです！値引き交渉は希望額をお伝えください！ダミエ柄を大きく描いたデザインが特徴的で個性的なダミエ・ジェアンラインのラウンドファスナー長財布。角スレによるキャンパスの毛羽立ち、パイピングのスレ、本体型崩れ、カードポケットの浮きとスレキズがあります。