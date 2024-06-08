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ルイ・ヴィトン 長財布 ポルトフォイユ・ロンジッペ ダミエ・ジェアン 黒
商品番号 J52835269635
商品名

ルイ・ヴィトン 長財布 ポルトフォイユ・ロンジッペ ダミエ・ジェアン 黒
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 15,579 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OKです！値引き交渉は希望額をお伝えください！ダミエ柄を大きく描いたデザインが特徴的で個性的なダミエ・ジェアンラインのラウンドファスナー長財布。角スレによるキャンパスの毛羽立ち、パイピングのスレ、本体型崩れ、カードポケットの浮きとスレキズがあります。
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