jinハンドメイドスタッズベルトブラックダイヤ

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#jinレザーハンドメイド一覧HTC.RRL.CALEE等にも使用されるスタンダードリベット社の高級スタッズと厚手のカウレザーを使用して作成致しました。ウエスト約75〜90の間で7個穴を開けていますので多くの方にご使用頂けるかと思います。幅約1.8cmのナローベルトです。全長約130cm剣先を垂らしてお使い頂くことを前提に作成しております。その為1番大きいサイズの穴から剣先(ベルトの先端まで)約40cmございます。スタッズに関してニッケルスタッズを使用しております。ベルトに関して約4mm厚のカウレザーを使用しており、垂らしてお使い頂く前提のものとなります。ファッションのワンポイントとして、ナローベルトのスタッズはおすすめです。※国内のタンナーより、ナローベルト専用にレザーを別注し、製作しております。RRLWACKOMARIAワコマリアBEDWIN\u0026THEHEARTBREAKERSベドウィンアンドザハートブレーカーズSupremeシュプリームNEIGHBORHOODネイバーフッドchallengerチャレンジャーtenderloinテンダーロインCALEEキャリーAtLastアットラストCRIMIEクライミーWEIRDOウィアードRADIALLラディアルWTAPSダブルタップスGLADHANDグラッドハンドHYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーGOLDゴールドNeedlesニードルスTROPHYCLOTHINGトロフィークロージングAURALEEオーラリー、マルジェラHenderschemeエンダースキーマREDWINGレッドウイングgoro'sゴローズFREEWHEELERSフリーホイーラーズ、ロンハーマン、クロムハーツ、リアルマッコイズ等アメカジ、ストリート、バイカー、ビンテージ好きにもオススメです。