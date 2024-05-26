新品クロコダイルＬ型長財布と小銭入れＬ型

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男女問わず人気デザイン●アイテム:Ｌ型長財布Ｌ型小銭入れ●色： 黒●サイズ縦：9.5cm横：20.5cmマチ：1.5cmサイズ縦10cm横11cm厚み1.5cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。 ●素材 クロコダイル●状態新品 ●発送方法発送はらくらくメルカリ便で行います。 ●その他、注意事項細かいデザインなどは写真にてご確認ください。即購入大丈夫です。気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。