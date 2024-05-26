WTAPS 23SS SNEAK LLW SS COTTON BLACK XL

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！WTAPS23SSSNEAKLLWSSCOTTONBLACK状態:新品未使用Size:XLサイズ（LL）Color:Black/黒購入:WTAPSonline▼商品説明LONGLIVEWTAPSのアウトラインロゴを背面に大きくレイアウトしたスクリーンプリントTシャツ。米国産コットンを原材料に使用したドライな風合いの丸胴ボディ（日本製）を採用。右前裾の織りネーム＋ピスネームはボディと同色に。#wtaps#ダブルタップス#zone#wtapstee#wtapsllw#wtaps23ss柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック
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