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Mrs. GREEN APPLE Mrs. TAIBAN LIVE Tシャツ
商品番号 N20309632428
商品名

Mrs. GREEN APPLE Mrs. TAIBAN LIVE Tシャツ
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,160 円
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商品詳細

Mrs.GREENAPPLEMrs.TAIBANLIVEミセスグリーンアップルの対バンTシャツコレクションしておりましたが増えて来たので着用してくださる方がいましたら。コメント無し即購入OKです。○商品説明対バンライブロゴを生地に馴染むシルクプリントで表現。バックにはゲスト4アーティストのロゴ入り。ワイドなオーバーサイズフィットのオリジナルボディ。○サイズ（L）身丈身幅袖丈L71.56322○素材綿100%#対バンライブ#ミセス#Mrs.GREENAPPLE#MGA#ミセスグリーンアップル#mrsgreenapple#バンドTシャツ#ライブTシャツ#ユニセックス
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