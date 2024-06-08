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nirvana tシャツ
商品番号 S80569339019
商品名

nirvana tシャツ
ブランド名 ニルバーナストリートウェア
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニルヴァーナ　カートコバーンフォトグラファー　チャールズピーターソンLIVEヴィンテージTシャツになります。約20年前くらいにオフィシャルでの販売で購入しました。状態は良い方だと思います。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）よろしくお願いします。
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