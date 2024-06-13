90s STUSSY Tシャツ　L ホワイト　USA製　SSリンク　ドラゴン龍

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☑︎商品紹介90年代頃のステューシーのTシャツフロントに大人気の龍のプリント、袖ロゴシングルスティッチ、USA製☑︎ブランドSTUSSY☑︎商品名カットソーホワイトプリント00s90svintageメンズレディース古着☑︎サイズL着丈71cm身幅55cm肩幅52cm袖丈22cm☑︎商品状態出品にあたり洗濯済み。多少の使用感はありますが、目立った傷汚れありません。-----------------------------------------------------最後までご覧いただきありがとうございます！値引き交渉、気になる所等の質問お待ちしてます♪他にも希少人気アイテム出品中です！【3000円以上の商品2点以上購入で1000円引き】【フォロー割引き！コメントお願いします！】↓↓↓↓#ぉゃっ↑↑↑↑#ぉゃっを押して「いいね！」順で見ると面白いです☺︎