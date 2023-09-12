エルメス　レザーベルト　リバーシブル　黒と茶色

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カラー···ブラック、ブラウン素材···本革バックルに小傷あり主観ですが全体的に綺麗な状態だと思います。数年前に銀座で14万円位で購入しました。本体のみの発送になります。中古品にご理解のある方、宜しくお願い致します。