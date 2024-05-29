Vivienne Westwood ACCESSORIES ネクタイ

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商品詳細
カラー···パープル柄・デザイン···プリント（ロゴなど）衣装部屋の整理の為出品します。目立った傷や汚れなどありませんが中古品とご理解ください。ネコポスで発送予定ですので折り目など気にされる方はご配慮下さい。#ネクタイ#VivienneWestwoodACCESSORIES#VivienneWestwood#ヴィヴィアンウエストウッド
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