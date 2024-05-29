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Vivienne Westwood ACCESSORIES ネクタイ
商品番号 P26713866358
商品名

Vivienne Westwood ACCESSORIES ネクタイ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 1,680 円
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商品詳細

カラー···パープル柄・デザイン···プリント（ロゴなど）衣装部屋の整理の為出品します。目立った傷や汚れなどありませんが中古品とご理解ください。ネコポスで発送予定ですので折り目など気にされる方はご配慮下さい。#ネクタイ#VivienneWestwoodACCESSORIES#VivienneWestwood#ヴィヴィアンウエストウッド
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