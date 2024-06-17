ドルガバ D\u0026G 財布 二つ折り財布 折り財布 王冠 クラウン ロゴ レザー

ドルガバD\u0026G財布二つ折り財布折り財布王冠クラウンロゴレザーブラック黒ブランドDOLCE＆GABBANA ドルチェ＆ガッバーナ商品名二つ折り財布商品番号‐カラーブラックサイズ横 12cm 縦 9.5cm 奥行 1.5cm 素材レザー付属品箱/保存袋/タグ類ランクABランクコメント外面：フチスレ(小) 内面：小銭入れ若干使用感(写真参照)管理番号1002-a7811y※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます



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