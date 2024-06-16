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COACH 本皮ベルト メンズ リバーシブル
商品番号 V38714617074
商品名

COACH 本皮ベルト メンズ リバーシブル
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...本革カラー...ブラックハワイに旅行に行った時に免税ショップで25000円程で購入し一年位使用しましたがサイズが合わなくなったので出品します。長さは真ん中の穴でウエスト90cm程度、ベルト巾は3.5cmです。ビジネスにもカジュアルにも使えるベルトです。バックル部分に塗装のハゲがありベルトの真ん中穴部分に使用感はありますがまだまだお使い頂けると思います。そのぶんお安く出品します。あくまでも中古品ですのでご理解いただける方にご購入頂ければと思います。
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