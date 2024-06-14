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希少◎ホワイトハウスコックス　whitehouse coxレザーベルト　黒
商品番号 Y94583126828
商品名

希少◎ホワイトハウスコックス　whitehouse coxレザーベルト　黒
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

惜しまれつつ廃業したホワイトハウスコックスのブライドルレザー１枚皮によるスタンダードなベルトです。①型番　B2153②サイズ　30/75③ベルト幅　約3cm④色　黒以前にユナイテッドアローズにて購入しました。MADEINENGLAND現在は購入できない希少なアイテムです。リゾルト710やウエアハウスのデッドストックブルーなどのジーンズや、フランス軍M-47やアメリカ軍M-65などミリタリーアイテムとの相性も良好です。状態は、多少の使用感はありますが、目立つダメージはなくまだまだご使用可能です。どうぞよろしくお願いします。
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