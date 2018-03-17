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エルメス HERMES マフラー 青色系 ウール カシミア ストール【商品説明】自宅保管です。長さ（フリンジ含まず） 約150センチ幅 約34.5センチウール 80％カシミア 20％【商品状態】素人保管品でございます。全体的に大きく目立った傷汚れはございませんが折のところに少しシミがございます。畳ジワもございます。フリンジの先に少しのほつれがございます。良い物ですのでまだまだお使い頂けるかと思います。保管上、形も多少ながら崩れているかと思います。見落としなどあるかもしれません。気になる方はご購入をお控えお願い申し上げます。お写真にあるものが全てです。お写真にて状態をご確認くださいませ。保管品ですので、現状渡しとなります。宜しくお願い申し上げます。ご購入の際はコメントくださいませ＊当方の都合で恐縮ですが、土日の発送が対応が難しく土日を挟む場合、月曜日以降の発送になります。畳んでの発送です。輸送中畳ジワがつく可能性がございます。ご了承くださいませ。D0907-2M