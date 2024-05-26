HTC スタッズ　長財布

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商品詳細
HollywoodTradingCompanyハリウッドトレーディングカンパニー（エイチティーシー）カラー···ブラックサイズ横 約19.5cm縦 約10cm使用感及び傷がございますがまだまだ使っていただけると思います。また、一部糸のほつれをリペア（8枚目画像）しておりますので併せて画像ご確認ください。※あくまで中古品ですのでご理解いただける方のみご購入ください。
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