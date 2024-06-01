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DIESEL ディーゼル　財布　二つ折り　X07729P3892
商品番号 P69370347619
商品名

DIESEL ディーゼル　財布　二つ折り　X07729P3892
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 2,916 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】DIESEL　ディーゼル【商品名】メンズBIGロゴ二つ折り財布【9月時点】Amazon価格　13.999円《商品説明》品番：X07729P3892「BOLDMESSAGE」シリーズから艶やかなコーティングを施したボディにエンボス加工で「DIESEL」ロゴを大胆に配したニューデザインが登場。ワントーンでまとめられシンプルながらもモード感漂うアイテムです。定番の二つ折り財布「HIRESHS」は、ミニマルなルックスでありつつ、3つのカードスロットとオープンポケット、フラップタイプのコインケース、札入れを配し機能面も充実したコンパクトウォレット。飽きが来ず長く愛用していただける財布はギフトにもおすすめです。サイズ展開UNIタテ9.5cmxヨコ11.5cmxマチ2cm札入れ：あり小銭入れ：ありカードポケット：あり素材：100%POLYURETHANE特徴カラー...ブラック柄・デザイン...プリント（ロゴなど）財布形...二つ折り
http://narcologia.ru/goods/competitive561381.html
http://narcologia.ru/goods/rouge690210.html
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