ポールスミスロンドン　花柄ネクタイ

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商品詳細
ポールスミスロンドンのネクタイになります。ワインレッドとブラウンの太めのレジメンタルの上に刺繍で花を散りばめた手間のかかったアイテムとなってます。大剣先幅写真2枚目を参照してください。カラー···ワインレッド柄・デザイン···花柄※写真4枚目のシャツとジャケットは付きません。#ポールスミス#ポールスミスコレクション#ネクタイ#結婚式#スーツ#ジャケットカラー···レッド柄・デザイン···花柄
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