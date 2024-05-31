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ポールスミスロンドン　花柄ネクタイ
商品番号 G31612803699
商品名

ポールスミスロンドン　花柄ネクタイ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミスロンドンのネクタイになります。ワインレッドとブラウンの太めのレジメンタルの上に刺繍で花を散りばめた手間のかかったアイテムとなってます。大剣先幅写真2枚目を参照してください。カラー···ワインレッド柄・デザイン···花柄※写真4枚目のシャツとジャケットは付きません。#ポールスミス#ポールスミスコレクション#ネクタイ#結婚式#スーツ#ジャケットカラー···レッド柄・デザイン···花柄
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