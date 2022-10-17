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Vivienne Westwood イタリア製　シルク100%　ネクタイ
商品番号 R88025312123
商品名

Vivienne Westwood イタリア製　シルク100%　ネクタイ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 1,754 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入しましたが、使用せず、自宅に保管しておりました。タグはありません。大剣幅：約9cm全長：約150㎝自宅保管、中古品であることご理解頂ける方宜しくお願いします。【配送について】　クリアパックにて防水対策をし、畳んで梱包。匿名配送いたします。
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