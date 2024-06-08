【色】ベージュ【サイズ表記】XXXL【トップス】着丈約76cm肩幅約59cm袖丈約32cm身幅約69cm裾幅約66cm【素材】綿100【状態】未使用品です。但し、試着・ディスプレー中による劣化の可能性がございます。早めのご検討をお薦め致します。【購入元】ブランド古着店買取商品■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■他にもブランド古着(新品タグ付き等)を中心に出品しておりますので、是非ご覧下さい！ご質問、ご相談はお気軽にどうぞ。基本的に、早めの発送を心掛けておりますが、仕事の都合上、遅れる場合があること。売り切れの際には、商品をご提供できない場合があること。等、予めご了承下さい。状態を過度に気になさる方は入札をご遠慮下さいますようお願い致します。また、商品に問題がない場合、イメージ違い等を理由に返品・交換の対応はしておりません。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■カラー...ベージュ袖丈...半袖柄・デザイン...無地ネック...クルーネック季節感...春、夏



【新品】ami ビッグハート 刺繍 Tシャツ ベージュ XXXL



【新品】ami ビッグハート 刺繍 Tシャツ ベージュ XXXL



【新品】ami ビッグハート 刺繍 Tシャツ ベージュ XXXL



【新品】ami ビッグハート 刺繍 Tシャツ ベージュ XXXL



【新品】ami ビッグハート 刺繍 Tシャツ ベージュ XXXL



【新品】ami ビッグハート 刺繍 Tシャツ ベージュ XXXL



【新品】ami ビッグハート 刺繍 Tシャツ ベージュ XXXL



AMI (アミアレクサンドルマテュッシ) パーカー メンズ 長袖 アミアレクサンドルマテュッシ スウェット レディース 無地 柔らかい トレーナー 秋 おしゃれ ゆったり 通勤 通学 男女兼用 快適-ベージュ||L



美品 アミ アレクサンドル マテュッシ ami alexandre mattiussi ハートロゴ刺繍クルーネックスウェット シャツ カットソー トレーナー SPEUSW022 大きいサイズ XXL クリーム ベージュ メンズ レディース



ハート刺繍Tシャツ | AMI Alexandre Mattiussi



ami - アミアレクサンドルマテュッシ USW204.747 ハートAロゴ刺繍プル ...



半袖Tシャツおんなハートaアルファベット刺繍ゆったりコットン夏半袖ペアルック(ベージュホワイト,XLコード【140-160斤推奨】)



アミアレクサンドルマテュッシ 23SS USW004747 0501 ハートAロゴ刺繍スウェット メンズ XL



AMI PARIS 】 Ami de Coeur ハート 刺繍 ロゴ Tシャツ (AMI PARIS/T ...



AMI PARIS(アミ パリス) Tシャツ・カットソー(メンズ) - 海外通販のBUYMA