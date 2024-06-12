COACH マフラー

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商品をご覧頂きありがとうございます▶商品説明COACHコーチ正規品カシミヤブレンドマフラーです。カラー:ブラック/グレー素材：ウール95%，カシミヤ5%サイズ ※素人寸法ですのでご理解ください。【全長】約178cm(フレンジ部を含む）[W)#30cmH約170cm(フレンジ部を除く）▶状態シンプルなデザインです。生地は厚手のカシミア混でしっかりと首元を温めてくれます。バイカラーのマフラーです。スタンダードなデザインなので男女兼用でもお使いいただけます。タグが端が外れています。現物品のみです。※商品はUSED品・もしくは保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します気になる方はご購入をご遠慮下さい。