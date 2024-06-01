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90s virgin Tシャツ
商品番号 J56268421627
商品名

90s virgin Tシャツ
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90sのvirginのTシャツです。フルーツのXLです。美品です。袖裾共にシングスです。身幅62肩幅57袖丈22着丈78です。
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