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【新品】CHROME HEARTS 【New York限定】半袖Tシャツ
商品番号 W55813660221
商品名

【新品】CHROME HEARTS 【New York限定】半袖Tシャツ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 4,902 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。CHROMEHEARTS半袖Tシャツ未使用品になります。色　ホワイトサイズはLS着丈68cm肩幅47cmバスト108cm袖丈22cmM着丈70cm肩幅48cmバスト110cm袖丈22.5cmL着丈72cm肩幅49cmバスト112cm袖丈23cmXL着丈74cm肩幅50cmバスト114cm袖丈23.5cm※素人採寸になので、多少の誤差はご了承下さい。商品は直接ご購入できます、購入後にご希望の商品のサイズをご連絡ください。よろしくお願いします付属品:これは実物写真です，よろしくお願い致します1度も使用していない新品の状態でお送り致します。トラブル防止のため写真をよく確認、納得の上で購入、なお神経質な方の購入はご遠慮下さい。質問等、ご気軽にコメントください。誠心誠意対応させて頂きますので、どうぞ宜しくお願い致します。質問やご不明な点がありましたら、お気軽にコメントください。丁寧迅速な対応を心がけております。仕事の都合で発送が遅れる場合もありますが、ご容赦いただけると幸いです。配送はなるべくご購入後24時間以内を心がけております。丁寧に梱包して発送させていただきます。特別な場合は遅れるので、コメントの前に何か問題があればすぐに連絡してください。私たちに楽しい取引があることを願っています
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