本革　クロコダイル革のベルト　国産製品　未使用品

カラー...ブラック国産製品本革 クロコダイル革のベルトになります。裏側は、牛皮をつかっていますクロコの一番良いところを使っています。穴なし。無段階調節スライドベルトになります。長尺です。長い方はバックルを外してハサミで切ることができます未使用品です。50000円の品サイズ幅3cm長さ133cm 長尺ベルトなのでハサミで短くできます。家に保管されていたものになりますのでご理解いただける方のみよろしくお願い致します。お値下げしました25000円→16000円



クロコダイル革ベルト レザーベルト、藍染め、青、日本製、送料無料 ...



【送料無料】メンズベルト クロコダイル 国産ワニ革ベルト ベルト メンズ 本革 SJSK-CS1530 蛇腹 編み込み 艶あり 黒 紳士用 プレゼント ギフト 人気 べると Belt Crocodile【ベルト】【メンズ/紳士用】【本革/ワニ革/クロコダイル】



☆未使用☆ 本物 クロコダイル ワニ革 レザー 本革 ベルト 黒 | フリマアプリ ラクマ



クロコダイル革ベルト レザーベルト、藍染、、日本製、送料無料 ...



【一点モノ/即納品】【ラグ幅：22mm】日本製 ハンドメイド 国産なめしダイヤモンドパイソン マットブラック×イタリア バケッタオイルレザーを使用した本革ZULUベルト/NATOベルト ブラックステッチ レザーベルト 腕時計 替えベルト sp-zupybkbk22 LEVEL7 | LEVEL7 ...



本クロコダイル革の紳士用ベルト 【TAVARAT Tps-019】 - TAVARAT ...



腕時計用ベルト | LEVEL7



☆未使用☆ 本物 クロコダイル ワニ革 レザー 本革 ベルト 黒



腕時計用ベルト | LEVEL7



クロコダイルベルト 38mm幅 半艶ダークブラウン | Dolce Vita



ブライドルレザー ウォッシュ レザーベルト 30mm 日本製 セドウィック ...



クロコダイルベルト 38mm幅 半艶ダークブラウン | Dolce Vita



栃木レザー ステッチ ベルト 日本製 35mm レザーベルト メンズ 本革 一 ...



クロコダイル ベルト レディース 本革 マット加工 艶なし 革 ビジネス ...



☆未使用☆ 本物 クロコダイル 本革 レザー ベルト 黒 | フリマアプリ ラクマ