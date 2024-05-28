栃木レザー 折り財布 ブラック

3万円でオーダーして購入したのですが、キャッシュレス生活になり2、3回しか使わなかったので出品します。細かい擦り傷はあるもののあまり目立ちません。薄手の折り財布なので使いやすいです。使っていただける方にお譲りしたいと思います。折った状態で横約12cm,縦9cm,厚み最大2cm栃木レザー



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