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栃木レザー 折り財布 ブラック
商品番号 R13997434556
商品名

栃木レザー 折り財布 ブラック
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 6,370 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3万円でオーダーして購入したのですが、キャッシュレス生活になり2、3回しか使わなかったので出品します。細かい擦り傷はあるもののあまり目立ちません。薄手の折り財布なので使いやすいです。使っていただける方にお譲りしたいと思います。折った状態で横約12cm,縦9cm,厚み最大2cm栃木レザー
http://narcologia.ru/goods/moped903568.html
http://narcologia.ru/goods/passionate256913.html
http://narcologia.ru/goods/browse246891.html

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