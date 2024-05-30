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- ザ・ドリフターズ 結成40周年記念 全員集合 ミニチュアステージ 非売品
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商品詳細
専用ですm(__)mお手数お掛けしましたm(__)mよろしくお願い致します！■商品内容■SEGAザ・ドリフターズ結成40周年記念40周年だヨ！全員集合ミニチュアステージ非売品■状態■新品、未使用、未開封。2箇所外箱に少しの破れあり。表面透明パッケージ、小傷ありコレクションの為個人の長期自宅保管品。箱に色褪せ、痛み、薄汚れがあり経年劣化ご理解頂ける方のみお願い致します。未開封の為本体の状態は分かりません。その点もご理解頂ける方でお願い致します。～他にも年代物の商品出品予定ありです～即購入⭕️ペットなし、喫煙者なしです。自宅保管の為擦れ、小傷、薄汚れ、取り除けなかった埃等ある場合がございます。詳しい状態は画像にてご確認下さい。ジャンル（タレント/お笑い芸人）···男性グループ#ドリフターズ#ミニチュア#8時だよ全員集合#いかりや長介#志村けん#加藤茶#仲本工事#高木ブー
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ザ・ドリフターズ 結成40周年記念 全員集合 ミニチュアステージ 非売品-
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完品 ザ・ドリフターズ 結成40周年記念 8時だョ！ 全員集合 ミニチュア ...
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