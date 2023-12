BUNNEY Waterproof GORE-TEX Caps グレー

WaterproofPreciousWaresCap3LGore-Tex/925Silver 2年ほど前に銀座のドーバーストリートマーケットにて購入しました。出番が少なくなったため出品いたします。箱も付いています。SIZE:free(調整可能)color:シルバーグレー定価:¥57,200頭周り62.5つば6.5(センター部分)素人採寸のためあくまで目安になります。10回ほど着用しています。多少色がくすんでいる箇所がありますが、着用時には気にならない程度だと思います。調節部のボタンの銀の箇所は磨けばキレイになると思います。中古であることをご理解いただければと思います。



