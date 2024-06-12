エンポリオアルマーニ ベルト【新品未使用】

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商品詳細
定価:19800円全長:133cm最小穴113cm最大穴123cm幅3.5cm(アルマーニの店舗でも長さ調整できるとのことです)1年前に百貨店にて購入しました。未開封未使用で保管していた物になります。外箱、巾着袋もございます。カラー···ブラック即購入歓迎です(^^)
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