美色激レア】47 brand ロサンゼルス ドジャース ティファニーブルー ...

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商品詳細
【希少品、美品】海外限定モデル#amotyshop←セット割します！他レアキャップ出品中！！◯商品名47BRANDLOSANGELESDODGERSWORLDSERIES1988TIFFANYBLUESURESHOTUNDERCAPTAIN◯カラーティファニーブルー×シルバー◯サイズFREE◯状態新品未使用〇発送方法匿名発送！型崩れのないよう60サイズ段ボールでお届けします(^^)#即購入OK#MLB#DODGERS#ドジャース#ティファニー#NEWERA#ニューエラ#47#47brand#レアキャップ#amotyshop
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