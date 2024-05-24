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- 特売 ちいかわ トーキングヘッズ Ｔシャツ ５枚セット ＸＬサイズ
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商品詳細
『なんか小さくてかわいいやつ』SNSやLINEスタンプで人気のイラストレーターナガノが描く新作。かわいさの中にあるちょっとした毒が病みつきになるキャラクターです。そんなトーキングヘッズから発売されたちいかわ達のＴシャツ５枚セットです。勿論全部新品未開封の商品です。中々ＸＬサイズは販売しても数が少なく貴重かと思います。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate447948.html
http://narcologia.ru/goods/peroration729415.html
http://narcologia.ru/goods/stair132400.html
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