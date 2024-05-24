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特売　ちいかわ　トーキングヘッズ　Ｔシャツ ５枚セット　ＸＬサイズ
商品番号 L40031880810
商品名

特売　ちいかわ　トーキングヘッズ　Ｔシャツ ５枚セット　ＸＬサイズ
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『なんか小さくてかわいいやつ』SNSやLINEスタンプで人気のイラストレーターナガノが描く新作。かわいさの中にあるちょっとした毒が病みつきになるキャラクターです。そんなトーキングヘッズから発売されたちいかわ達のＴシャツ５枚セットです。勿論全部新品未開封の商品です。中々ＸＬサイズは販売しても数が少なく貴重かと思います。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate447948.html
http://narcologia.ru/goods/peroration729415.html
http://narcologia.ru/goods/stair132400.html

特売　ちいかわ　トーキングヘッズ　Ｔシャツ ５枚セット　ＸＬサイズ
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ちいかわ トーキングヘッズ Ｔシャツ ６枚セット ＸＬサイズ | labiela.com

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