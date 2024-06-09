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vintage USA製 anvil ボディ ボーン 骨 ガイコツ
商品番号 S80938273759
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vintage USA製 anvil ボディ ボーン 骨 ガイコツ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,469 円
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商品詳細

出品一覧はこちら↓#peep_used商品名vintageUSA製anvilボディボーン骨ガイコツ古着アメリカ製色ホワイトサイズ　肩幅:約44.5cm身幅:約45cm着丈:約66.5cm袖丈:約20.5cm※平置き実寸です。素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。poloralphlaurentommyhilfigerconverseVintagefilahellyhansenusanikeReebokpumaguessstussythenorthfacehardrockcafeburberryLLbeanchanmpionpatagoniacarhartfredperrykenzosupremelacostedisneydr.martenscalvinklein90s80s古着スウェットトレーナージャージアウターブルゾンナイロンジャケットコーチジャケットポロラルフローレントミーヒルフィガーコンバースヴィンテージフィラヘリーハンセンナイキリーボックプーマゲスノーティカステューシーノースフェイスハードロックカフェＬＬビーンチャンピオンパタゴニアカーハートフレッドペリーケンゾーシュプリームラコステディズニーカルバンクライン韓国韓国ファッションdejougogosing韓国トップストップスhopinggirlsruleソニョナラメロンショップmerongshopローレンハイlaurenhichuuLochieロキエlawgyラヴジーi_am_officialアイアムオフィシャルiamofficialamiurエミレemrpopupohotoroオオトロmystictodayfulnokchalinkkastanemysticSantaMonicaローリーズファーム古着　70s80s90s00s90年代80年代ビンテージ　ヴィンテージvintageUSA製アメリカ製ユーロUKマルチカラーボーダーストリートstreet
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