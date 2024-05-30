Last Crops BLISTER ラフアウト フルコードバン グリーン

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値下げしました！ブランド:LastCropsカラー:グリーン状態:ほぼ未使用付属品:写真に写っている物全てです。当サイトで譲り受けましたが、結局勿体無くて使えず、そのまま保管中に他のコードバン財布を購入してしまったため出品します。状態はとても綺麗で新品同様です。ROUGH-OUTSERIESLCBLISTER(M)FullCordovanHorween社のオリーブに近いコードバンです。使用感は見受けられず、これから育てていけます。この機会にいかがでしょうか。