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Last Crops BLISTER ラフアウト フルコードバン グリーン
商品番号 V72607645048
商品名

Last Crops BLISTER ラフアウト フルコードバン グリーン
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 38,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました！ブランド:LastCropsカラー:グリーン状態:ほぼ未使用付属品:写真に写っている物全てです。当サイトで譲り受けましたが、結局勿体無くて使えず、そのまま保管中に他のコードバン財布を購入してしまったため出品します。状態はとても綺麗で新品同様です。ROUGH-OUTSERIESLCBLISTER(M)FullCordovanHorween社のオリーブに近いコードバンです。使用感は見受けられず、これから育てていけます。この機会にいかがでしょうか。
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